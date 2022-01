Os portistas Luis Díaz e Matheus Uribe foram titulares na derrota da Colômbia diante do Peru (1-0), numa altura em que o extremo, que jogou os 90 minutos, está de saída do FC Porto e a caminho do Liverpool.

Em jogo de qualificação para o Mundial do Qatar, os cafeteros dominaram, mas não conseguiram ultrapassar a muralha defensiva peruana. De resto, os peruanos tentaram sempre travar o ritmo de jogo e forçaram várias paragens.

Aos 85 minutos, numa das escassas aproximações à baliza contrária, o Peru chegou ao golo, com muitas culpas de David Ospina. O avançado Edison Flores foi lançado pelo corredor esquerdo e finalizou com um remate rasteiro junto ao poste, com o guardião do Nápoles a ficar muito mal na fotografia.

O jogo não correu de feição a Díaz (cumpriu os 90 minutos), que esteve algo apagado, embora tenha tentado o golo com algumas finalizações que saíram longe do alvo. Já Uribe, foi substituído aos 73 minutos.

Os antigos dragões James Rodríguez e Falcao também alinharam de início, tal como Andre Carrilo no conjunto peruano.

Com este triunfo, o Peru dá um salto na tabela e ultrapassa tanto os colombianos como o Uruguai, subindo ao quarto posto, com 20 pontos amealhados. A três jornadas do fim da qualificação, a Colômbia cai para o sexto posto, com menos três pontos, e está fora da zona de apuramento. Os cafeteros ficaram em branco pela sexta vez consecutiva em jogos oficiais.