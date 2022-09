Wanda Nara recorreu na quinta-feira à noite às redes sociais para anunciar a separação de Mauro Icardi, jogador que representa o Galatasaray por empréstimo do Paris Saint-Germain.

O casal tinha superado uma crise conjugal em outubro de 2021, depois de a empresária a acusar o avançado de traição. Porém, cerca de um ano após esse episódio, Wanda Nara e Mauro Icardi separam-se novamente. De vez?

«É muito doloroso para mim viver este momento. Dada a minha exposição, as coisas que estão a surgir e as especulações mediáticas, é preferível que o saibam por mim. Não tenho mais nada a esclarecer nem vou dar mais nenhum detalhe sobre esta separação. Por favor, peço que entendam, não só por mim, mas também pelos meus filhos», explicou a esposa do jogador, a partir da Argentina, onde está a gravar um programa de televisão.