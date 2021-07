Max Verstappen foi ao hospital depois do acidente que protagonizou com Lewis Hamilton no Grande Prémio da Grã-Bretanha.

O piloto da Red Bull colidiu com Hamilton na primeira volta da corrida em Silverstone, e embateu com força nas barreiras de segurança do circuito.

«Após uma avaliação feita pelos médicos do circuito de Silverstone, Max Verstappen foi transportado a um hospital local para fazer mais testes, por precaução», lê-se, no comunicado da construtora austríaca.

Refira-se que Lewis Hamilton acabou por vencer o Grande Prémio da Grã-Bretanha.