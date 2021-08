O defesa marroquino Mehdi Benatia admitiu que o Real Madrid errou ao vender Cristiano Ronaldo e espera que a Juventus não faça o mesmo que os «merengues» neste mercado. O central, que atua agora nos turcos do Karagumruk e que foi colega do astro português na Juventus na época 2018/19, vê Ronaldo capaz de jogar mais, mesmo com 36 anos.

«Não sei nada sobre o Cristiano, mas como adepto da Juventus espero que ele fique. Aos 36 anos continua a ser uma máquina de guerra capaz de quebrar todos os recordes, é preciso manter um jogador destes para o resto da vida. O Real Madrid errou ao vendê-lo, da mesma forma que a Juventus não deve cometer o mesmo erro», disse Benatia em entrevista ao site TuttoJuve.

Sobre o setor de ataque da Juventus, Benatia elogia outro jogador e fala de um tridente ofensivo que «dispensa apresentações».

«Estou muito feliz em ver o Dybala novamente no centro do projeto. Não há dúvidas sobre o estatuto dele de jogador de topo, ele é experiente e ao mesmo tempo ainda muito jovem. Ele é um dos jogadores mais fortes. O clube tem sorte em tê-lo. Este é um tridente [Ronaldo, Dybala e Chiesa] que dispensa apresentações», disse o defesa ex-Juventus.

Segundo relatos da imprensa internacional, Cristiano Ronaldo tem o futuro em aberto, havendo hipótese de poder sair neste mercado de transferências.