Mehdi Taremi (FC Porto) e Ricardo Horta (Sp. Braga) estão nomeados para jogador da semana na Liga Europa.

Os dois avançados foram fundamentais no jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O iraniano arrancou uma grande penalidade, que cobrou de seguida, e ainda assistiu Uribe para o 2-2, diante da Lazio, que carimbou o apuramento dos dragões.

Também Horta contribuiu com um golo e uma assistência. O capitão dos minhotos liderou o triunfo frente ao Sheriff, ao anotar o passe certeiro para Iuri Medeiros fazer o 1-0, antes de finalizar para o 2-0 final.

A concorrer pela distinção estão também dois jogadores que bisaram: James Tavernier, do Rangers, frente ao Borussia Dortmund (2-2) e ainda Ruslan Malinovsky, da Atalanta, diante do Olympiakos (3-0).

Time to pick your Player of the Week... 👇



⭐️ Medhi Taremi

⭐️ James Tavernier

⭐️ Ricardo Horta

⭐️ Ruslan Malinovskyi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL