A Liga Portugal revelou esta quarta-feira os dez nomeados para o prémio de melhor jogador da II Liga na temporada 2019/2020.

Através da votação dos treinadores e dos capitães das equipas da prova, chegou-se a esta lista de dez elementos, na qual o Farense é o único clube com mais do que um jogador nomeado, com Ryan Gauld e Fabrício Isidoro.

Destaque para Fábio Vieira, médio que terminou a temporada na equipa principal do FC Porto e que é o único atleta das equipas B que concorre pelo prémio.

Os dez nomeados para melhor jogador da II Liga:

Zé Tiago (CD Mafra);

Fábio Vieira (FC Porto);

Daniel Bragança (Estoril-Praia);

Ryan Gauld (SC Farense);

André Luís (GD Chaves);

Fabrício Isidoro (SC Farense);

Brayan Riascos (CD Nacional);

Feliz Vaz (CD Feirense);

João Tavares (CD Mafra);

Agdon (UD Oliveirense).