Sidnei Tavares prepara-se para regressar ao FC Porto para definir o futuro. Após cinco meses ao serviço dos norte-americanos do Colorado Rapids, o médio, de 22 anos, somou apenas 299 minutos, algo como três jogos completos (270 minutos) e mais algum tempo de competição.

Apesar da estreia a 23 de agosto, no reduto do LAFC, o internacional sub-19 por Portugal participou em cinco encontros, não convencendo a direção do último classificado – da última época – da Conferência Oeste.

O Colorado Rapids não compete desde outubro, aquando do final da fase regular da MLS.

«Gostaríamos de agradecer a Sidnei Tavares pelos contributos dentro e fora de campo. Desejamos de melhor», disse o presidente, Pádraig Smith.

Em agosto, o FC Porto anunciou o empréstimo do médio ao Colorado Rapids, que contemplava uma opção de compra. Antes de representar os azuis e brancos, Sidnei Tavares cresceu nos ingleses do Leicester. Pela equipa B do FC Porto, em 22/23, o médio realizou 32 jogos.