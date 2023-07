Má notícia para Jorge Jesus.

A imprensa italiana avança esta sexta-feira que Victor Osimhen está muito perto de fechar a renovação de contrato com o Nápoles, apesar do interesse de clubes de topo do futebol europeu, assim como do Al Hilal.

Ainda sobre avançados, a novela «Mbappé-Real Madrid» continua, mas o jornal Marca escreve que a história pode estar perto da reta final, com um desfecho positivo para o jogador e os merengues. Para já, os espanhóis não querem pagar 250 milhões, mas o tempo corre a seu favor.

O Bayern Munique, de acordo com o Bild, vai voltar à carga por Harry Kane e o Al Nassr está perto de fechar a contratação de Sadio Mané.

Arsenal, Chelsea e Manchester United disputam uma joia do Ajax e há ainda um regresso ao Brasil em perspetiva.

