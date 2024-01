Seis anos depois, Adrien Silva está de volta ao futebol português. O médio – campeão europeu por Portugal em 2016 – foi oficializado como reforço do Rio Ave na noite desta terça-feira.

Aos 34 anos, Adrien Silva conta com passagens pelo Leicester, Mónaco, Sampdoria e Al Wahda (Emirados Árabes Unidos), emblema que deixou em maio de 2023. Conforme avançou o Maisfutebol, o médio, antigo capitão do Sporting, assina até ao final da temporada.

Adrien Silva representou, enquanto sénior, o Sporting em duas fases, entre 2007 e 2010, e de 2012 a 2017. Pelo meio, o médio vestiu as cores da Académica de Coimbra e do Maccabi Haifa, de Israel.

Do currículo de Adrien Silva constam três Taças de Portugal e Supertaças, além do referido Europeu, conquistado por Portugal em 2016.

Pela seleção nacional, o médio conta com 72 internacionalizações e cinco golos. A estreia de «quinas» ao peito foi realizada em novembro de 2014, em Old Trafford, no triunfo de Portugal sobre a Argentina, por 1-0.