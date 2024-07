Paulinho revelou, na segunda-feira, que a decisão de se transferir para os mexicanos do Toluca foi «facilitada» pelo treinador português Renato Paiva.

«O facto de ter um treinador que fala português e a paixão com que o futebol é vivido no México, facilitou a escolha pelo Toluca», disse o avançado na conferência de imprensa de apresentação.

Aos 31 anos, Paulinho guardava o objetivo de «jogar fora de Portugal e da Europa», admitindo que «o México é uma possibilidade para terminar a carreira». Aliás, o avançado vai mais longe e revela que teve a oportunidade de jogar no Médio Oriente.

«O Toluca é um dos clubes com mais títulos conquistados no México, com adeptos incríveis. Outra razão que me motivou foi a oportunidade de crescer, deixar a minha zona de conforto e ganhar experiência fora da Europa», revelou.

Após quatro anos no Sporting, de fevereiro de 2020 a junho de 2024, Paulinho prepara a primeira experiência fora de Portugal, depois de alinhar no Sp. Braga, Gil Vicente, Trofense e Santa Maria.