Esta terça-feira já conta com alguns negócios confirmados no mercado de transferências, como, desde logo, o regresso de Shoya Nakajima (ex-FC Porto e Portimonense) ao futebol japonês.

Além disso, há outros movimentos ainda não oficializados. Em Itália, é notícia o acordo entre Barcelona e Juventus por Kessié, mas também o otimismo da Roma para a renovação de contrato de Paulo Dybala.

O L’Equipe dá conta do interesse do PSG em Harry Kane e escreve que os parisienses deverão mesmo entrar com força na luta pela contratação do avançado inglês que, de acordo com o AS, poderá abrir caminho à saída de Gonçalo Ramos do Benfica.

Acompanhe aqui todas as movimentações e negócios do mercado de transferências