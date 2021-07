Bruno Alves está muito perto de regressar à I Liga. O defesa central, de 39 anos, recebeu um convite do Famalicão e as conversas evoluíram rapidamente nas últimas horas. Nesta altura, pode garantir o Maisfutebol, apenas pequenos detalhes separam as duas partes.



Bruno, 96 vezes internacional por Portugal, acabou o contrato com o Parma e recebeu um convite concreto do FC Porto, sabe o nosso jornal: capitão da equipa B e lugar assegurado na estrutura do futebol profissional a partir de julho de 2022. Agradeceu e recusou.



Fisicamente em excelentes condições, Bruno Alves sente que ainda pode ser importante numa equipa ambiciosa do principal escalão português. E é aí que entra o Famalicão, clube representado pelo seu pai, Washington Alves, na época 1984/1985.



36 anos depois, o filho está muito perto de seguir as pisadas do progenitor.