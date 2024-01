O lateral-direito Alex Pinto já não é jogador do FC DAC 1904 Dunajská Streda, tendo terminado a ligação ao clube da Eslováquia para voltar ao Gil Vicente, clube que já representou em 2019/2020, por empréstimo do Benfica.

Em comunicado, o FC DAC 1904 informa que «a carreira do lateral-direito de 25 anos continua na primeira divisão portuguesa» e que «a oportunidade de voltar para casa e jogar na primeira divisão do seu país natal foram as principais razões pelas quais Alex Pinto disse sim à oferta do Gil Vicente».

O defesa português, recentemente entrevistado pelo Maisfutebol, estava no FC DAC 1904 desde meados da época 2021/22. Em dois anos na Eslováquia, fez 52 jogos.

Com grande parte da formação no Vitória (e passagem pela do Moreirense), Alex Pinto chegou a estrear-se na equipa principal do Vitória em 2016/17, época na qual trabalhou com Vítor Campelos na equipa B, reencontrando agora o mesmo técnico em Barcelos. De 2017 a 2020, esteve ligado ao Benfica, onde jogou na equipa B dois anos, antes da cedência aos gilistas no terceiro.

O Gil Vicente ainda não anunciou a chegada do lateral, que em 2019/20 fez 16 jogos pelos barcelenses.