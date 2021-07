O Sporting de Braga contratou André Lacximicant e Mário Júnior ao Leixões, num negócio feito por 550 mil euros, informou o clube de Matosinhos.

«A Leixões SC – Futebol, SAD chegou a acordo com o SC Braga para a transferência dos direitos desportivos de André Lacximicant e Mário Júnior, pelo valor de 550 mil euros, ficando com 10 por cento do passe de cada futebolista», referem os ‘bebés do Mar’, em comunicado, na quinta-feira.

Tal como o Maisfutebol escreveu, André Lacximicant é cara nova nos bracarenses, que já oficializaram a contratação do avançado de 20 anos, para a equipa B, que vai jogar a Liga 3.

«O avançado rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas», refere o Sp. Braga, em nota oficial. Lacximicant foi uma das figuras dos sub-23 do Leixões em 2020/2021 (21 jogos, seis golos) e fez ainda a estreia pela equipa principal, com um golo e três jogos.

Já Mário Júnior, central de 18 anos, fez nove jogos pelos sub-23 e seis pelos juniores do Leixões na época passada. O Sp. Braga ainda não oficializou a contratação, mas o negócio já foi confirmado pelo Leixões.