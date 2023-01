O futebolista internacional neerlandês Arnaut Danjuma é reforço do Tottenham, por empréstimo do Villarreal. O acordo, válido até ao final da época 2022/23, foi confirmado ao início desta tarde pelos clubes inglês e espanhol.

«Temos o prazer de anunciar a contratação de Arnaut Danjuma por empréstimo ao Villarreal até ao final da época 2022/23, sujeito a autorização internacional», informa o Tottenham, em nota oficial.

Em comunicado, o Villarreal acrescenta que o acordo contempla uma «opção de compra».

Danjuma, nascido na Nigéria e com grande parte da formação feita no PSV Eindhoven, volta assim a Inglaterra, onde já representou o Bournemouth, nas épocas 2019/20 e 2020/21. Antes, passou por Club Brugge na Bélgica e pelo NEC, nos Países Baixos, o seu primeiro clube como sénior depois da formação no PSV.