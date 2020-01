O Famalicão anunciou a contratação de Del Campo.



O avançado chega oriundo do Atlético de Madrid e assina até 2024 pelos famalicenses.



O jogador de 19 anos nasceu na Suíça e cumpriu a formação no Young Boys, acabando por se mudar para Madrid em 2017.



Tudo sobre as transferências



Del Campo torna-se no quarto reforço do Famalicão neste mercado depois de Ivo Pinto, Ibrahim Cissé e Coly.



✍️ Del Campo é reforço do FC Famalicão

ℹ️ Sabe mais em https://t.co/y9YThGVIWu#amordeperdicao 💙💪 pic.twitter.com/6sMkXZPft0 — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) January 17, 2020