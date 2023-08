Benjamin Pavard quer sair do Bayern Munique. O internacional francês pediu aos dirigentes do clube alemão para ser transferido e segundo Thomas Tuchel, quer mudar-se para o Inter de Milão.



«Pavard teve alguns problemas e por isso não está na equipa [ndr: para o jogo com o Augsburgo]. Ele quer ir para o Inter, mas há várias coisas a considerar para uma transferência ficar concluída. Temos de encontrar um substituto caso contrário a saída de Pavard não irá acontecer», referiu o técnico dos bávaros em declarações à DAZN.



Pavard, de 27 anos, tem contrato até ao final da presente época com o emblema de Munique e não participou no triunfo frente ao Augsburgo.