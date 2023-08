O treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel, esclareceu publicamente a situação do futebolista francês Benjamin Pavard, revelando que o defesa pretende sair do clube alemão.

«O Benji [Pavard] pediu uma transferência. Pensamos no clube e na equipa. Ele tem o maior apreço do treinador e de todo o clube. Jogou a um nível extremamente elevado e consistente», começou por dizer Tuchel, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Há o lado do timing, tem de haver uma oferta aceitável e uma substituição. O pedido chegou-me muito tarde. Isso não torna as coisas mais fáceis. Não levo a peito. Vou trabalhar com o Benji de forma profissional e muito feliz. Ele era um jogador muito importante para mim e assim continuará a ser. Se ainda assim as coisas mudarem, cabe-nos a nós encontrar substitutos rapidamente e a curto prazo. O obstáculo é grande», esclareceu.

Pavard, de 27 anos, tem contrato até ao final da presente época com o emblema de Munique.