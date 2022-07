O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou na quinta-feira que o clube espanhol não vai contratar mais ninguém para o plantel de 2022/23, adiantando que vai tentar utilizar o belga Eden Hazard como possível alternativa a Karim Benzema.

«Não posso falar das contratações, mas digo já que está tudo terminado. Não vamos contratar mais ninguém. Estamos bem assim», afirmou o técnico italiano, numa conferência de imprensa, sobre a pré-época da equipa e a digressão que vai passar pelos Estados Unidos.

«O Benzema é o número um, mas temos de entender que vai ser uma temporada estranha, diferente, com o Mundial pelo meio e temos de ver diversas opções. A minha ideia é tentar ver o Eden [Hazard] nessa posição», referiu, sobre possível utilização do belga como falso nove.

«Dada a qualidade que tem, podia ser bom para nós experimentá-lo aí. É um caso semelhante ao de Asensio», notou, ainda.

O Real Madrid já garantiu as contratações de Antonio Rüdiger para a defesa e de Aurélien Tchouaméni para o meio-campo e, à luz das palavras de Ancelotti, as aquisições ficam por aqui. O técnico abordou também os dois novos atletas com que conta.

«As contratações trazem grande qualidade ao plantel. São, nas suas posições, o melhor que podíamos encontrar no mercado. O Rüdiger é um grande central e o Tchouaméni é a mesma coisa, é muito jovem e tem muita projeção, já é internacional por França. Vamos aproveitar esta digressão para que se adaptem ao plantel que temos», antecipou o italiano.