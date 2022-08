Cesare Casadei, jovem promessa italiana, foi anunciado como reforço do Chelsea.



Em comunicado, os blues informam que o talentoso médio assinou por seis anos. O internacional sub-19 transalpino deixa o Inter de Milão sem ter disputado qualquer jogo pela primeira equipa.



Casadei iniciou o percurso como jogador no Cervia e chamou a atenção do Cesena que o contratou com 15 anos. Em 2018, o italiano mudou-se para o Inter de Milão.