O Corinthians assegurou João Pedro por empréstimo do FC Porto, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O Timão informa que a cedência do lateral-direito é válida até 2022. O nosso jornal sabe que o emblema brasileiro fica com opção de contratar o jogador de 24 anos em definitivo no final do ano.



João Pedro formou-se no Palmeiras, foi emprestado a Chapecoense e Bahia, antes de mudar para os «dragões». No FC Porto, João Pedro fez três jogos na equipa principal, sendo cedido ao Bahia durante três temporadas seguidas.