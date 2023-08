O Estrela da Amadora, clube promovido esta época à I Liga, e o avançado Diogo Salomão, chegaram a acordo para revogar o contrato.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, através do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF). «A Estrela da Amadora SAD e o jogador Diogo Salomão chegaram esta quinta-feira a um acordo para a revogação do contrato de trabalho que os vinculava até ao final da época 2023/24», informou o SJPF, presidido por Joaquim Evangelista, através do seu sítio oficial.

Diogo Salomão, de 34 anos, passou as duas últimas temporadas ao serviço do Estrela, clube no qual iniciou a formação. Fez 59 jogos e quatro golos.