O Interclube, de Angola, anunciou na manhã desta terça-feira a saída do jovem Domingos Paulo para o Sporting.

O jogador de 18 anos estreou como sénior na época 2019/20, com 12 jogos na temporada. Na última época jogou apenas quatro partidas na equipa que era treinada pelo português Ivo Campos.

É mais uma aposta do Sporting no mercado angolano. As mais recentes contratações do atual campeão português em Angola foram Gelson Dala, que representa agora o Rio Ave, e Ary Papel, que entretanto regressou ao 1º de Agosto, de Angola.