O Estrela da Amadora anunciou a contratação de Hugo Costa, filho de Rui Costa, atual presidente do Benfica.



De acordo com o clube da Reboleira, o médio de 23 anos vai representar a equipa de sub-23, que se irá estrear na Liga Revelação em 2022/23.



Além de Hugo Costa, ex-sub-23 da Académica, Guilherme Machado e Rafael Tavares foram também confirmados como reforços dos sub-23 do Estrela da Amadora.