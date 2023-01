O futebolista português Fábio Silva pode estar de saída do Anderlecht. De acordo com a imprensa belga, nomeadamente o Het Laatste Nieuws, o Het Nieuwsblad e o De Standaard, um desentendimento com o treinador dinamarquês Brian Riemer pode ter precipitado a cisão entre as partes.

Segundo o Het Laatste Nieuws, houve uma discussão entre Fábio Silva e Riemer, sendo que técnico não terá gostado do desempenho e dos índices físicos do avançado português nos treinos e confrontou-o com isso mesmo, tendo-se gerado uma discussão. Segundo a publicação, Fábio Silva terá mesmo dito que não quer voltar a jogar pelo Anderlecht.

De acordo com a imprensa desportiva belga, vários clubes estão atentos à situação do atacante luso e o PSV Eindhoven, dos Países Baixos, será mesmo o maior candidato a receber o jogador, por empréstimo do Wolverhampton. A cedência poderá ser de uma época e meia, sendo que Sevilha e Real Sociedad, de Espanha, estão entre outros emblemas interessados.

Fábio Silva marcou quatro golos nos primeiros cinco jogos no Anderlecht, mas não manteve a sequência goleadora nos últimos tempos. Ainda assim, no total, leva 32 encontros, 11 golos e quatro assistências.

Riemer leva quatro jogos no comando técnico do Anderlecht, tendo apostado sempre em Fábio Silva a titular. Substituiu o português nos últimos três jogos e a alteração no derradeiro encontro, ante o Club Brugge, antecedeu o maior desentendimento.

A imprensa belga refere ainda que Fábio Silva não estará entre os convocados para o jogo de quarta-feira ante o Zulte Waregem.