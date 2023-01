Marcos Díaz é reforço do Santa Clara, anunciou esta terça-feira o clube da Liga.

Um dia depois de ser conhecida a lesão grave de Marco, os açorianos apresentam o guarda-redes substituto do português: Díaz chega como jogador livre, ele que estava em final de contrato com o Huracán.

O futebolista de 36 anos assinou um contrato válido até junho de 2024.

Marcos Díaz, de resto, vai ter assim a primeira experiência no estrangeiro, ele que se sagrou campeão argentino em 2020, ao serviço do Boca Juniores. Além dos «bosteros» e do Huracán, representou ainda clubes como o Colón e o Talleres.