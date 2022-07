O Famalicão anunciou a contratação de Álex Millán, avançado de 22 anos que assina contrato válido por uma temporada.

O espanhol iniciou o percurso de formação no Saragoça, tendo passado pelo Villarreal, onde se estreou pela equipa principal. Já na última temporada, Millán rumou à Bélgica, onde representou o Cercle Brugge e o Union St. Gillioise.

O avançado tem várias internacionalizações pelas seleções jovens espanholas, com particular destaque para a participação no Campeonato da Europa de sub-17.

Em declarações divulgadas pelo Famalicão, o avançado definiu-se como «um jogador rápido e que gosta de atacar o espaço».