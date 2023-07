O antigo internacional italiano, Giuseppe Bergomi, recomendou ao AC Milan a contratação de Medhi Taremi. O ex-futebolista, que fez carreira no rival dos rossoneri, o Inter, agarrou-se aos números e lembrou que o jogador do FC Porto teve números «semelhantes» aos de Messi na Liga dos Campeões.



«Na primeira metade da Liga dos Campeões da época passada, Taremi teve números semelhantes aos de Messi no que diz respeito a oportunidades criadas, golos e assistências. É um avançado forte e se vier para o AC Milan, vai ser titular. Entre os nomes que foram falados, ele é o que mais me convence», referiu durante a participação num programa da Sky italiana.



Lembre-se que o avançado iraniano tem contrato com os dragões até 2024. Associado a uma saída do FC Porto, Taremi assinou 12 assistências e 31 golos em 51 jogos pelo clube azul e branco.