Horas depois de ter sido confirmado como reforço do Al Saad, Matheus Uribe despediu-se do FC Porto com uma mensagem nas redes sociais.



«Sou invadido por um sentimento de nostalgia por esta etapa que termina, mas sou extremamente agradecido por ter desfrutado deste tempo incrível juntos e fazer parte da história deste grande clube. Muito obrigado, família portista pelo carinho que sempre demonstraram. Ao presidente, mister Sérgio, corpo administratativo, staff técnico, queridos companheiros e sobretudo, aos grandes adeptos por todo o apoio e mostras de carinho para comigo e para com a minha família. Foi o nosso lar e um sonho fazer parte desta grande instituição durante quatro anos, cheios de felicidade. Grande crescimento profissional, mas sobretudo pessoal. Vai embora um melhor ser humano e, sem dúvidas, levo a melhor das recordações deste grande país, o meu filho. Levo-vos a todos no coração. Agora vão ser parte da minha história, FC Porto. Muito obrigado», escreveu o médio, na legenda a um video com alguns dos melhores momentos no clube que publicou no Instagram.

O jogador de 32 anos termina uma ligação de quatro temporadas ao FC Porto, clube pelo qual venceu duas Ligas, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

O internacional pela Colômbia teve, em 2022/23, a época com mais jogos pelo FC Porto, 51. Marcou cinco golos, tantos quantos em 2020/21.

No total, Uribe representou o FC Porto em 176 ocasiões e fez 15 golos.

Depois de Deportivo Español (Argentina), Envigado, Tolima e Atlético Nacional na Colômbia, América (México) e FC Porto, Uribe parte para o seu sétimo clube como sénior.