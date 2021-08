O FC Porto anunciou a contratação de Gentri Salihu, médio do Kosovo, para a sua equipa de sub19. Salihu tem 18 anos, é médio e jogava até agora no modesto FC Besa Peje.



Salihu é o segundo reforço para os juniores do FC Porto nos últimos dois dias, depois do guarda-redes paraguaio Ángel González.





🔵⚪ Gentrit Salihu assinou contrato com o FC Porto

👉 18 anos

🇽🇰 Kosovo

📍 Médio

🎙 "É um sentimento incrível"



🎙 Frasco: "Tem que perceber que chegou a um clube com uma enorme exigência e com uma dimensão enorme a nível mundial"#FCPorto #Sub19 #FCPortoSub19 pic.twitter.com/U6vrlvUZMf — FC Porto (@FCPorto) August 27, 2021