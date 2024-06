Depois de uma época por empréstimo, a mudança definitiva. Hakim Ziyech é reforço do Galatasaray em definitivo, tendo terminado a ligação ao Chelsea. O acordo foi oficializado na tarde desta sexta-feira, pelos dois clubes.

O atacante de 31 anos assinou por uma época, havendo mais uma de opção e, em 2024/25, vai receber quase três milhões de euros líquidos na Turquia.

«A transferência final do jogador Hakim Ziyech foi feita gratuitamente, uma vez que foram cumpridas as condições da opção de compra gratuita no contrato de transferência temporária. O jogador vai receber um salário líquido de 2.850.000 euros para a temporada 2024/2025. Além disso, de segundo o acordo, caso se concretize a opção de prolongar o contrato, o jogador receberá um salário líquido de 2.850.000 euros para a temporada 2025/2026», informa o clube turco, em comunicado.

«Ziyech completou uma transferência definitiva para o Galatasaray. Desejamos-lhe o melhor, Hakim», refere o Chelsea, em nota oficial.

O internacional por Marrocos jogou três épocas no Chelsea, de 2020/21 a 2022/23. Em 2023/24, cedido ao Galatasaray, fez 23 jogos e oito golos.