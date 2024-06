Joselu foi anunciado, na tarde desta sexta-feira, pelo Al Gharafa, do Qatar. O jogador espanhol vai ganhar, segundo a imprensa espanhola, 8,5 milhões de euros limpos por temporada, num contrato de dois anos mais um por opção.

Aos 34 anos, Joselu atingiu tarde o apogeu da sua carreira. Na época passada foi emprestado pelo Espanyol ao clube madrileno (onde se formou), marcando 18 golos apesar de ser suplente.

A transferência é feita em moldes pouco habituais, porque o Real Madrid acionou a cláusula de compra pelo jogador, de 1,5 milhões de euros, ao Espanyol, mas o jogador sairá do clube ainda antes de pertencer aos quadros do Real Madrid. Os merengues ganham esse mesmo valor com a venda.

Foi essencial na conquista da Liga dos Campeões, marcando na meia-final diante do Bayern Munique. Agora, parte para o Médio Oriente.