O Inter de Milão confirmou a saída de Arturo Vidal.



O médio de 35 anos terminou contrato com os nerazzurri depois de duas épocas. No período em que esteve em Milão, o internacional chileno participou em 71 jogos e conquistou três títulos: uma Serie A, uma Supertaça italiana e uma Taça de Itália.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS



Arturo Vidal vai, segundo a imprensa internacional, assinar pelo Flamengo depois de passagens por Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munique e Barcelona, além do Inter.