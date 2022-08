A caminho da Cremonese, Felix Afena-Gyan despediu-se da Roma e deixou um agradecimento especial a José Mourinho.



«Estou agradecido à Roma pela oportunidade e pelo apoio que me deu nos últimos dois anos e meio. O meu máximo respeito pelo treinador José Mourinho. Os últimos sete meses contigo mudaram a minha vida. Obrigado por acreditares em mim. Aos meus companheiros e adeptos da Roma, vou guardar os momentos que vivemos juntos. Agradeço também ao Sr. Alberto De Rossi pelo papel que teve no meu crescimento. Foi uma honra ter vestido esta camisola», escreveu, nas redes sociais.



O jovem avançado saltou para a ribalta ao anotar um golo do triunfo dos romanos em Génova, em nivembro de 2021. Pelo golo marcado, o ganês recebeu umas sapatilhas oferecidas pelo técnico português.



Afena-Gyan fez 22 jogos pela equipa principal da Roma e marcou dois golos.