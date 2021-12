Erling Haaland. O avançado do Borussia Dortmund é um dos nomes mais fortes do futebol europeu e um dos mais pretendidos pelos maiores tubarões do Velho Continente.



O Real Madrid, pelo que diz o CEO do Borussia, é o mais interessado no ponta-de-lança.



«Toda a gente fala do Erling. O que sei e posso garantir é que as pessoas do Real Madrid estão muito interessadas nele», afirmou o Hans-Joachim Watzke ao Bild, jornal alemão. «Pode ser que vá, pode ser que fique. Há algumas semanas tive uma conversa muito amistosa com o Mino Raiola [empresário de Haaland] e teremos outra nas próximas semanas.»



Watzke referiu também que Haaland devia permanecer «mais algum tempo» na Bundesliga. «Gostaria de sentir por ele o mesmo orgulho que senti por Lewandowski, nosso jogador entre 2010 e 2014. Gstaria de vê-lo a ganhar a Liga dos Campeões em algum momento.»