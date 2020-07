O Everton contratou Niels Nkounkou, jogador que terminou contrato com o Marselha no mês de junho.



O defesa de 19 anos comprometeu-se com os «toffees» para as próximas três temporadas.



Nkounkou nunca foi opção para André Villas-Boas na temporada passada e apenas jogou pela equipa B do emblema gaulês.



O Everton fica assim com três futebolistas para a posição de lateral-esquerdo: Lucas Digne, Leighton Baines e Nkounkou.