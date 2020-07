O Real Madrid informou que chegou a acordo com o Inter de Milão para a venda de Achraf Hakimi.



Numa curta nota divulgada no site oficial, os merengues agradecem ao lateral-direito «a dedicação, profissionalismo e comportamento exemplar» desde que chegou ao clube em 2006.



Instantes depois, o Inter de Milão deu conta da chegada do internacional marroquino. O jogador de 21 anos assinou até 2025 pelos nerazzurri.



Hakimi fez a formação no Real Madrid e estreou-se pela equipa principal em 2017/18 pela mão de Zidane. No ano seguinte, a formação da capital espanhola cedeu o futebolista ao Borussia Dortmund por duas temporadas, nas quais fez 73 golos.



Oficialmente nenhum dos emblemas revelou o valor da transferência. No entanto, a imprensa espanhola e italiana refere que o negócio foi fechado por 40 milhões mais cinco mediante objetivos.