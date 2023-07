Menaour Belkheir, avançado francês de 24 anos, assinou esta quarta-feira pelo Fortuna Sittard, dos Países Baixos, após ter jogado pelo Vilafranquense, cuja licença de participação na II Liga passou a ser controlada pelo Aves SAD.

O jogador apontou 12 golos em 58 jogos nas duas épocas cumpridas ao serviço do Vilafranquense, emblema ao qual chegou depois de ter competido no Leixões (2020-2021), da II Liga, e pela Sanjoanense (2019/20), que atualmente disputa a Liga 3.

Com formação inteiramente feita em Itália, onde evoluiu entre Hellas Verona, Inter Milão, Brescia e Torino, Menaour Belkheir não acompanhou a transição da SAD para a Vila das Aves e rubricou agora um contrato de duas épocas, com outra de opção, com o Fortuna Sittard, que foi o 13.º colocado da edição 2022/23 do escalão principal dos Países Baixos.