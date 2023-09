Clément Lenglet foi emprestado pelo Barcelona ao Aston Villa.



Os «villans» anunciaram, na manhã desta sexta-feira, a chegada do defesa francês. O jogador de 28 anos continua assim a carreira na Premier League depois de na época passada ter jogado no Tottenham (35 jogos) igualmente cedido pelos blaugranas.



Além de Barça e Tottenham, Lenglet conta ainda com passagens por Nancy e Sevilha.