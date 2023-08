O Besiktas emitiu um comunicado a dar conta que deu por encerradas as negociações que mantinha com Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) e Anderson Talisca (Al Nassr) devido a divergências financeiras.

A imprensa turca vinha dando conta da possível chegada de dois reforços de peso para o clube de Istambul onde joga o ex-benfiquista Gedson Fernandes, mas o clube decidiu esclarecer que as negociações, nesta altura, estão encerradas.

Em comunicado, o clube começa por assumir que teve os dois jogadores na sua lista de compras, mas também diz que não conseguiu chegar a acordo com nenhum dos dois.

«Foram feitos contatos tanto com Anderson Talisca e com o seu clube, como com Sergio Ramos e o seu representante. As negociações, que foram feitas considerando os interesses do nosso clube, foram encerradas devido a divergências sobre questões financeiras», lê-se no comunicado do clube turco.