Lesley Ugochukwu é reforço do Chelsea, confirmou o clube londrino.



Em comunicado, os blues referem que o médio de 19 anos assinou um contrato válido por sete épocas com opção de prolongar por outra temporada.



O jogador gaulês é um produto da formação do Rennes e afirmou-se como titular indiscutível na temporada passada, tendo disputado 35 jogos.



Lesley Ugochukwu custou cerca de 28 milhões de euros ao Chelsea de acordo com a imprensa inglesa. Nenhum dos clubes revelou o valor do negócio.