Agora é oficial. Marc Cucurella é jogador do Chelsea para as próximas seis temporadas.



Minutos após Tuchel ter revelado que o jogador estava perto de chegar a Stamford Bridge, o clube londrino oficializou o negócio. Embora o montante do negócio não tenha sido divulgado, a imprensa inglesa refere que os blues ganharam a corrida ao Man. City pelo jogador de 24 anos a troco de quase 60 milhões de euros.



Cucurella fez a ormação no Barcelona e cumpriu um jogo pela equipa principal antes de se transferir para o Eibar. Além do emblema basco, Cucurella representou ainda o Getafe antes de rumar a Inglaterra - cumpriu 38 jogos na época passada.



Em sentido contrário, o Chelsea emprestou Levi Colwill ao Brighton até final da época 2022/23.