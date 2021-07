Diego Rico, lateral esquerdo de 28 anos, é o mais recente reforço da Real Sociedad, anunciou o clube no site oficial.

«É um privilégio jogar por um clube tão grande como a Real. Espero ser uma grande ajuda para os companheiros desde o início. Posso contribuir com humildade, trabalho e esforço. Espero dar o meu máximo», afirmou o jogador, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Diego Rico estava no Bournemouth desde 2018. No currículo, conta ainda com passagens por Zaragoza e Leganés.