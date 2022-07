Lukasz Fabianski renovou contrato com o West Ham.



De acordo com o comunicado dos «hammers», o guarda-redes polaco fica ligado ao clube até 2023 com opção de prolongar o vínculoa té 2024.



Dono da baliza do emblema londrino, o internacional polaco de 37 anos prepara-se assim para cumprir a quinta temporada depois de passagens por Lech Poznan, Legia Warsawa, Arsenal e Swansea.



