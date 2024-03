Gabriel Milito foi, este domingo, oficializado como novo treinador do Atlético Mineiro.



O treinador, de 43 anos, sucede assim a Luiz Felipe Scolari no comando técnico do conjunto de Minas Gerais e assina um contrat válido até final de 2025. O antigo internacional argentino prepara-se para a segunda experiência fora do país de origem depois de uma passagem pelo O'Higgins.



Milito fez carreira como futebolista em clubes como Saragoça, Barcelona e Independiente e lançou-se como treinador em 2015. Trabalhou no Estudiantes, Independiente e Argentino Juniors, o último clube onde esteve antes de se mudar para o Galo.