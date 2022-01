Hugo Lloris assinou um novo contrato com o Tottenham, informou o clube inglês.



Segundo a nota divulgada no site oficial, o campeão do mundo pela França renovou com os «spurs» por mais dois anos e meio, ou seja, até 2024.



Capitão de equipa, o guarda-redes de 35 anos tem mais de 395 jogos pelos londrinos desde que chegou do Lyon em 2012. Apesar da chegada de Gollini esta temporada, Lloris continuou como titular absoluto da baliza do Tottenham.