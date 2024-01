Mónaco e West Ham oficializaram a transferência de Thilo Kehrer, esta sexta-feira.



O internacional germânico vai jogar no emblema francês na segunda metade da temporada por empréstimo dos «hammers». Os monegascos ficam, de acordo com o anúncio feito, com opção de contratarem o jogador de 27 anos em definitivo no final da temporada.



Kehrer deu nas vistas no Schalke 04 e transferiu-se para o PSG em 2018. Disputou 218 jogos, conquistou sete títulos e saiu para o West Ham, no verão de 2022. Em Londres, o central participou num total 50 jogos e conquistou a Liga Conferência.