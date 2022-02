Zé Luís foi anunciado, esta terça-feira, como reforço do Al-Taawon.



O emblema da Arábia Saudita, treinado pelo português José Gomes, informou que o contrato do avançado é válido por seis meses.



O internacional por Cabo Verde, de 31 anos, estava sem clube após ter rescindido contrato com o Lokomotiv Moscovo.



Recorde-se que Zé Luís despontou no Gil Vicente e passou pelo Sporting de Braga antes de mudar-se para a Rússia, país onde jogou quatro épocas no Spartak Moscovo. Em 2019, o atacante foi contratado pelo FC Porto, mas não vingou no Dragão (marcou dez golos em 31 jogos) e voltou à capital da Rússia para jogar no Lokomotiv.