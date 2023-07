Os jogadores da Juventus apresentaram-se, esta segunda-feira, para os habituais exames médicos de pré-temporada.



Como é habitual, dezenas de adeptos da Vecchia Signora concentraram-se junto ao centro médico do clube para recolherem autógrafos ou conseguirem fotografias com os futebolistas. Além disso, os tifosi do emblema de Turim aproveitaram para deixar um recado acerca da possível contratação de Romelu Lukaku, jogador que representou o Inter na época anterior por empréstimo do Chelsea.



«Não queremos o Lukaku», cantaram os adeptos.



