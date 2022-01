Anthony Martial chegou ao início da tarde desta terça-feira a Espanha para reforçar o Sevilha.



«Apanhado» pela COPE no aeroporto, o internacional francês surgiu com uma máscara do segundo classificado da Liga espanhola. Confirma-se assim a saída do atacante de 26 anos do Manchester United.



Recrutado ao Monaco por uma verba a rondar os 80 milhões de euros em 2015, Martial nunca correspondeu às expetativas geradas em torno da chegada a Old Trafford: marcou 79 golos em 269 jogos.